صحيفة إسرائيلية: منع الأسير زكريا الزبيدي من العودة لمخيم جنين

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في تقرير لها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيمنع الأسير زكريا الزبيدي المقرر الإفراج عنه اليوم من العودة إلى مخيم جنين.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ويعد الزبيدي أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهو عضو سابق في المجلس الثوري للحركة.

وكان الزبيدي تعرض لعديد من محاولات الاغتيال الفاشلة، وكان لسنوات على رأس المطلوبين لسلطات الاحتلال، وقد واجه مرارا الاعتقال، كان آخر ذلك حين أُعيد اعتقاله في أعقاب محاولة الهروب عام 2021.

الأسير زكريا الزبيدي

وبعد غياب استمر 6 سنوات لن يعود زكريا إلى مخيم جنين، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المخيم، كما سيعود لعائلته وقد فقد نجله محمد الذي استشهد في سبتمبر 2024 بقصف إسرائيلي استهدف مركبة كان يستقلها، وشقيقه داود الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين عام 2022.

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