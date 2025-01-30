مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة، أيام قليلة تفصلنا عن موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة والتي ستكشف مصير سلمى وكذلك مصير علاقتها بموسى “محمد الشرنوبي” ووالدته عايدة “صابرين”.

ويعرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 فبراير 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وسيتم عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأخيرة على منصة Watch it.

شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية

وتظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية فتاة تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

هنا الزاهد تغير من جلدها في مسلسل إقامة جبرية

لطالما ارتبط اسم الفنانة المصرية هنا الزاهد بالأدوار الخفيفة التي تسلط الضوء على جمالها الطبيعي وشخصيتها المرحة، ما جعلها خيارًا مفضلًا لأدوار الفتاة اللطيفة والمساندة في الأعمال الدرامية والسينمائية.

ولكن يبدو أن هنا قررت كسر هذا النمط وتقديم نفسها بشكل جديد تمامًا لجمهورها في مسلسلها الجديد إقامة جبرية، الذي يعد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.

في هذا العمل، تخوض هنا الزاهد تجربة استثنائية ومغايرة تمامًا لما اعتادت تقديمه، حيث تجسد شخصية فتاة تعاني من اضطرابات نفسية معقدة قتلت زوجها ثم تدخل لاحقًا في علاقة مع ابن طبيبتها النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين التي سبق واعترفت لها الفتاة أنها القاتلة في جريمة رحيل الزوج ولكنها أخفت الأمر عن الجميع وأقنعتهم أنه انتحر.

ويتطلب هذا الدور قدرة تمثيلية وإمكانيات في التحكم بملامح الوجه وتوقيت إظهار المشاعر وإخفائها والتحدث بلغة العيون.

وحبكة المسلسل التي تجمع بين الغموض والإثارة النفسية تقدم مساحة واسعة لهنا لإظهار قدراتها التمثيلية ويعد العمل بأكمله تحد جديد لهنا وإعادة اكتشاف لموهبتها والكشف عن حجم جرأتها في الخروج من المنطقة الآمنة في الاختيارات الفنية التي اعتادت عليها.

ومسلسل إقامة جبرية عرض منه حتى الآن ثمانية حلقات وأصبح العمل حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الكثيرون بأداء هنا الزاهد اللافت خاصة أنها لا تركز خلال الأحداث على جمالها بل على أدائها وتخلت عن الشعر الأشقر وتظهر في كثير من المشاهد بلا أي لمسة ماكياج لتزيد من مصداقية الأداء.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ومسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

عدد حلقات مسلسل إقامة جبرية

وينتمي مسلسل إقامة جبرية إلى المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط.

وتعرض حلقتان من مسلسل إقامة جبرية كل يوم أربعاء في الأسبوع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة على منصة Watch It.

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