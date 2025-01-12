الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

يعد مسلسل إقامة جبرية واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا، حيث يجمع بين نجوم لامعين مثل هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي.

 ويستعرض المسلسل أحداثًا مشوقة مليئة بالغموض والصراعات الإنسانية التي جذبت الجمهور من أول حلقة. 

ويتطلع المشاهدون لمعرفة التفاصيل حول مواعيد عرض حلقات هذا العمل المميز الذي يعد إضافة قوية للموسم الدرامي الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية 

وتعرض حلقتان من مسلسل إقامة جبرية كل يوم أربعاء في الأسبوع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة على منصة Watch it.

ما هي المفاجأة التي فجرتها هنا الزاهد في الحلقة الأولى من إقامة جبرية؟ 

فجرت الفنانة هنا الزاهد مفاجأة كبرى في نهاية الحلقة الأولى لمسلسل إقامة جبرية، حيث إنها اعترفت للطبيبة النفسية عايدة “صابرين” أنها هي التي قتلت زوجها سيف “أحمد حاتم” ولم ينتحر هو كما ادعت أمام جهات التحقيق وسط صدمة الطبيبة التي لم تتوقع هذا الأمر من هذه المريضة التي تأتي إليها للمرة الأولى.

وكانت سلمى “هنا الزاهد” قد قررت الذهاب إلى الطبيبة النفسية بعدما عانت من اكتئاب على امتداد ٣ شهور من وفاة زوجها، فلم تتمكن من تخطى رحيله كما أنها لم تتخلص من ذنب يحيط بها بأنها السبب في مقتله.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

 مسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها، حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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اقامة جبرية الفنانة صابرين الفنانة هنا الزاهد محمد الشرنوبي مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية

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