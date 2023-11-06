إقامة جبرية، تفاصيل أحدث مسلسلات هنا الزاهد

مسلسل إقامة جبرية، تشارك الفنانة هنا الزاهد مع عدد من النجوم في مسلسل جديد وهو مسلسل إقامة جبرية، وذلك بعد أن قدمت مسلسل سيب وأنا أسيب الذي حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة أحمد السعدني.

بوستر مسلسل إقامة جبرية، فيتو

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات، ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ولقد تم طرح بوستر المسلسل وتصدرت الفنانة هنا الزاهد البوستر بمشاركة الفنانة صابرين والفنان الشاب محمد الشرنوبي، ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد عرض المسلسل.

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مسلسل سيب وأنا أسيب

وعرض مؤخرا لـ هنا الزاهد مسلسل سيب وأنا أسيب عبر منصة شاهد وشاركها في البطولة أحمد السعدني، وتصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة، وحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.



الجزء الثاني من سيب وأنا أسيب

ولفتت هنا الزاهد فيما يتعلق بوجود جزء جديد من مسلسل سيب وأنا أسيب الذي حقق نجاحًا كبيرًا قائلة "من المفترض فيه جزء ثان لمسلسل سيب وأنا سيب، والنص مكتوب بس أنا مش عايزة أحرقه ولسة مش عارفة هيعملوه ولا لأ".