هنا الزاهد مريضة نفسية وصابرين طبيبتها الخاصة في "إقامة جبرية"

استطاعت الفنانة هنا الزاهد خطف الجمهور منذ عرض أول حلقتين من مسلسل “إقامة جبرية”، حيث أشاد بها الجمهور بأنها استطاعت تغيير جلدها خلال هذا العمل.

وتجسد هنا الزاهد خلال أحداث العمل شخصية مريضة نفسية تعالج من انفصام في الشخصية، وتعالجها الفنانة صابرين التي تجسد شخصية طبيبة نفسية في مسلسل إقامة جبرية.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية اعتراف هنا الزاهد للطبيبة النفسية عايدة “صابرين” أنها هي التي قتلت زوجها سيف “أحمد حاتم” ولم ينتحر هو كما ادعت أمام جهات التحقيق وسط صدمة الطبيبة التي لم تتوقع هذا الأمر من هذه المريضة التي تأتي إليها للمرة الأولى.

وكانت سلمى “هنا الزاهد” قد قررت الذهاب إلى الطبيبة النفسية بعدما عانت من اكتئاب على امتداد ٣ شهور من وفاة زوجها، فلم تتمكن من تخطى رحيله كما أنها لم تتخلص من ذنب يحيط بها بأنها السبب في مقتله.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ومسلسل إقامة جبرية بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية

وتظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

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