الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل إقامة جبرية، هنا الزاهد تفجر مفاجأة في نهاية الحلقة الأولى

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

فجرت الفنانة هنا الزاهد مفاجأة كبرى في نهاية الحلقة الأولى لـ مسلسل إقامة جبرية حيث أنها اعترفت للطبيبة النفسية عايدة “صابرين” أنها هي التي قتلت زوجها سيف “أحمد حاتم” ولم ينتحر هو كما ادعت أمام جهات التحقيق وسط صدمة الطبيبة التي لم تتوقع هذا الأمر من هذه المريضة التي تأتي إليها للمرة الأولي.

 

وكانت سلمى “هنا الزاهد” قد قررت الذهاب إلى الطبيبة النفسية بعدما عانت من اكتئاب على امتداد ٣ شهور من وفاة زوجها، فلم تتمكن من تخطى رحيله كما أنها لم تتخلص من ذنب يحيط بها بأنها السبب في مقتله.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

 مسلسل إقامة جبرية  بطولة:  هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل إقامة جبرية 

تظهر الفنانة صابرين خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية بشخصية جديدة عليها حيث تلعب دور طبيبة نفسية تتولى مهمة علاج هنا الزاهد خلال أحداث العمل، وتكتشف أن ابنها الوحيد يعشق هذه الفتاة وتحاول أن تفرق بينهما، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل إقامة جبرية 1 مسلسل اقامة جبرية الحلقة الأولى مسلسل إقامة جبرية اقامة جبرية الحلقة 1 اقامة جبرية اقامة جبرية1

مواد متعلقة

أبرزها لـ فيروز، أغنيات عربية تزين احتفالات عيد الميلاد المجيد

مواعيد عرض مسلسل انترفيو على قناة ON Drama

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل طراد (صور)

طراد، مسلسل جديد يعرض قريبا على منصة شاهد
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

مدبولي: طرح 10 شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة في 2025

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

منوعات

المزيد

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8/1/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 8-1- 2025

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية