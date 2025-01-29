تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد عن تشكيل فريقه أمام سالزبورج في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام 18 مباراة اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد سالزبورج

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا



1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- إنتر ميلان 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- باير ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- فينورد 13 نقطة.

12- ليل 13 نقطة.

13- بريست 13 نقطة.

14- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

15- بايرن ميونخ 12 نقطة.

16- ريال مدريد 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتيك 12 نقطة.

19- آيندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

23- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براج 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم جراتس 3 نقاط.

34- سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا بدون نقاط.

36- يونج بويز بدون نقاط.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا



آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

وضمن فريقان فقط تأهلهما المباشر إلى منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال، وهما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني قبل الجولة الثامنة والأخيرة.



ويتواجد الـ 36 فريقا في مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، بشكل مباشر، بينما ستتنافس الفرق التي تحتل من المركز التاسع إلى 24، حيث سيخوضون مباراتين فاصلتين مرحلة خروج المغلوب للتأهل إلى الدور المقبل، في حين أن الفرق التي تحتل المركز الخامس والعشرين وفيما بعد، ستودع المنافسة دون الوصول إلى الدوري الأوروبي.



كما ضمن 16 فريقًا التواجد على الأقل في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، ويستطيع عدد منهم حسم التأهل مباشرة خلال مباريات اليوم، وهم: آرسنال، أستون فيلا، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، بريست، سيلتيك، بوروسيا دورتموند وفينورد، إنتر ميلان، يوفنتوس، باير ليفركوزن، ليل، ميلان، موناكو وريال مدريد.

وهناك بعض الفرق الكبرى التي لم تحسم حتى الآن موقفها من البقاء في دوري أبطال أوروبا من عدمه، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

بينما غادر 9 فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، دون أمل التواجد في الملحق، حسب موقع يويفا، وهم: بولونيا، النجم الأحمر، جيرونا، لايبزيج، سالزبورج، سلوفان براتيسلافا، سبارتا براج، شتورم جراتس ويونج بويز.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتقام قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، على أن تقام مراسم قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي يوم 21 فبراير القادم.

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