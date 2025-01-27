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رياضة

مواعيد مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يسدل الستار علي الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة 18 مباراة في توقيت واحد.

 

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا ضد سلتيك - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

برشلونة ضد أتالانتا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

ليفركوزن ضد سبارتا براج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

دورتموند ضد شاختار - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

بريست ضد ريال مدريد - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

جيرونا ضد آرسنال - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

إنتر ميلان ضد موناكو - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

يوفنتوس ضد بنفيكا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

ليل ضد فينورد - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

آيندهوفن ضد ليفربول - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

شتوتجارت ضد سان جيرمان - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

شتورم جراتس ضد لايبزيج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

دينامو زغرب ضد ميلان - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

يونج بويز ضد النجم الأحمر - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

 وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها 18 مباراة في نفس التوقيت ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية.

 

وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقًا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.


أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 سيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابًا وإيابًا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وستحدد الجولة الأخيرة، الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق، والمغادرين للبطولة.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24 وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 يناير الجاري.

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

يشار إلى أن ليفربول (21 نقطة)، وبرشلونة (18 نقطة) ضمنا التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

 

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دوري ابطال اوروبا أستون فيلا ضد سلتيك برشلونة ضد أتالانتا ليفربول أرسنال بريست ضد ريال مدريد

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