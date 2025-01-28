مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2025

دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة ضمن الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدورى لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

ويواجه فريق ليفربول نظيره أيندهوفن غدا الأربعاء على ملعب فيلبس أرينا في هولندا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدورى لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

ليفربول، فيتو

قائمة ليفربول أمام أيندهوفن

وكان الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـ ليفربول، قائمة فريقه لمواجهة نظيره أيندهوفن على ملعب فيلبس أرينا في هولندا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدورى لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

وتشهد قائمة ليفربول غياب نجم الفريق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، وجاءت القائمة كالتالي:" إندو، نونيز، كييزا، جاكبو، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، كوني دوهرتي، مابايا، ماكونيل، جاروس، كيليهر، نالو، موريسون، دانس، نوريس، كوانساه، مورتون، برادلي، ديفيز، نيوني.

موعد مباراة ليفربول ضد أيندهوفن

تقام مباراة بي إس في ضد ليفربول في العاشرة مساء غد الأربعاء، حيث سيكون الريدز ضيفًا على الفريق الهولندي، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD5.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثامنة والأخيرة المقرر لها الأربعاء المقبل.

وضمنا ليفربول (21 نقطة)، وبرشلونة (18 نقطة) التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثامنة والأخيرة

1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- الإنتر 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- ليل 13 نقطة.

12- بريست 13 نقطة.

13- فيينورد 13 نقطة.

14- دورتموند 12 نقطة.

15- البايرن 12 نقطة.

16- الريال 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتك 12 نقطة.

19- ايندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

23- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براغ 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم غراتس 3 نقاط.

34- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفان دون نقاط.

36- يونج بويز دون نقاط.

ويسدل الستار علي الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة 18 مباراة في توقيت واحد.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا ضد سلتيك - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

برشلونة ضد أتالانتا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

ليفركوزن ضد سبارتا براج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

دورتموند ضد شاختار - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

بريست ضد ريال مدريد - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

جيرونا ضد آرسنال - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

إنتر ميلان ضد موناكو - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

يوفنتوس ضد بنفيكا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

ليل ضد فينورد - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

آيندهوفن ضد ليفربول - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

شتوتجارت ضد سان جيرمان - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

شتورم جراتس ضد لايبزيج - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

دينامو زغرب ضد ميلان - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً

يونج بويز ضد النجم الأحمر - الأربعاء 29 يناير - 10 مساءً



وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها 18 مباراة في نفس التوقيت ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقًا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.



أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 فسيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابًا وإيابًا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وستحدد الجولة الأخيرة، الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق، والمغادرين للبطولة.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24 وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 يناير الجاري.

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

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