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خارج الحدود

طائرة روسية ترسل إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق بحر قزوين

طائرة روسية، فيتو
طائرة روسية، فيتو

ذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن طائرة ركاب من طراز "بوينج" تابعة لشركة الطيران الروسية "بوبيدا"، أطلقت إشارة استغاثة فوق بحر قزوين، فيما هبطت بنجاح في مطار أستراخان.

 

طائرة "بوبيدا" الروسية ترسل إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق بحر قزوين
 

وأطلقت طائرة ركاب من طراز "بوينج" تابعة لشركة الطيران الروسية "بوبيدا"، كانت في طريقها من دبي إلى موسكو، إشارة استغاثة فوق بحر قزوين.

 
وأوضحت خدمات الطوارئ الروسية أن "الطائرة أصدرت إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق بحر قزوين، وتقوم الشركة بالتحقيق في تقارير عن إشارة استغاثة على متن الرحلة المقررة من دبي إلى موسكو".

وغادرت الرحلة من دبي في الساعة 15:30، ووفقا للجدول الزمني، يجب أن تهبط الطائرة في مطار فنوكوفو.

وهبطت الطائرة، بنجاح في مطار أستراخان، حسبما صرح ممثل خدمات الطوارئ.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن "سبب هبوط الطائرة في أستراخان، بحسب المعلومات الأولية، هو التفعيل غير المصرح به لجهاز استشعار إنذار الحريق".

 

هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران “بوبيدا”


في أوائل شهر يناير، اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "بوبيدا"، كانت في رحلة من موسكو إلى كيروف، إلى الهبوط في مطار بديل في نيجنكامسك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الشهر نفسه، قامت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة يو تي إير، في رحلة من بطرسبروج إلى سمرقند، بهبوط اضطراري في مطار فنوكوفو بموسكو بسبب عطل فني.

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