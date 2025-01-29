الأربعاء 29 يناير 2025
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تطهير الترع والمصارف بمراكز أبنوب وصدفا وديروط والقوصية وأسيوط

تطهير الترع بأسيوط،
تطهير الترع بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار تطهير الترع والمصارف بمراكز أبنوب وصدفا وديروط والقوصية وأسيوط بالتعاون مع مديرية الري لضمان وصول المياه لنهايتها لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف. 

تحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظًا على الرقعة الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية لضمان وصول المياة إلى نهايات الترعة والترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري حفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بنطاق أبنوب وصدفا وديروط والقوصية وأسيوط ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترع ومن بينها (ترعة السنط بأبنوب (تجريف وإزالة العوائق ك ٧.٨٠٠ بموقع الملجأ، ك ١٢.٠٠٠ بموقع كوم أبو شيل). 

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

رفع مخلفات تطهير ترعة بانوب في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تطهير وتجريف أمام وخلف نفق المعلمين للمشاة بمدينة أسيوط فضلًا عن تمهيد مسار للمعدات خلف باكيات الموقف للتشغيل، وأعمال التطهيرات بترعة الهريدي، وتطهير ترعة بنى فيز بمركز صدفا، وترعه ابو جبل بمركز ديروط، واستكمال ترعة القوصية تجريف حتى ك ٢.٢١٥) وذلك بإستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك المراكز وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

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