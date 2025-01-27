محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمة عملاء هندستي غرب والأربعين لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز خدمة عملاء هندسة غرب ومنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العمل وتفعيل كافة خدمات قطاع الكهرباء التي تبلغ عددها 26 خدمة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ولتقديم خدمات مميزة للمواطنين باستخدام نظام الشباك الواحد.

رافقه خلال الجولة، المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب بأسيوط، والمهندس عصام إبراهيم رئيس قطاعات تشغيل جنوب وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمحاسب عصام علاء رئيس قطاع التجاري بأسيوط، والمحاسب عمر محمود مدير عام الشئون التجارية، والمهندس أحمد جودة مدير عام التشغيل، ومجدي ميلاد مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وحرص محافظ أسيوط على تفقد الخدمات المقدمة من مركز خدمة عملاء هندستي غرب والأربعين والذي يعد مقر جديد ومطور لخدمة العملاء في قطاع الكهرباء وخدماته والذى يتكون من 13 شباك لتقديم خدمات للمواطنين موضحًا أن مركز خدمة العملاء يتضمن كافة الخدمات حيث يتضمن (شحن كارت الكهرباء، التقديم على العدادات الكودية، وتقديم طلب فحص عداد، استخراج شهادة إطلاق تيار، وسداد الفواتير، سداد دفعات مقدمة) وذلك من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما التقى محافظ أسيوط بالمواطنين للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمات واستمع لطلباتهم وشكواهم ووجه بحلها فورًا مؤكدًا على العمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مشيرًا إلى حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواكبة أحدث النظم والتجهيزات بما يتماشى مع التطوير والميكنة والذي تشهده الدولة المصرية في كافة القطاعات.

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