انطلاق دوري الأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بإدارة شباب الغنايم في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بممارسة الشباب للرياضة والحفاظ على صحتهم تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة لافتًا إلى أهمية خلق المزيد من التنافس بين الشباب في المسابقات والبطولات الرياضية وصقل خبراتهم والاهتمام بمواهبهم وبناء شخصياته خاصة مع دورهم الهام في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة وهو ما ينمي روح الانتماء والمواطنة لديهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رعاية الشباب الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لهم واكتشاف ورعاية الأجيال الواعدة من الرياضيين في مختلف الألعاب وتطوير قدراتهم وتحقيق أحلامهم.

فعاليات دوري الأندية والأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي القدم

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد انطلقت فعاليات دوري الأندية والأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي القدم بإدارة شباب الغنايم والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) على مستوى ١١ ادارة فرعية للمرحلة السنية من ١٥ إلى ٢٠ سنة ومن ٢١ إلى ٣٥ سنة ويتنافس أكثر من ١٠٠ فريق لكل مرحلة سنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يناير وحتي نهاية يونيو ٢٠٢٥ حيث تم إنطلاق الدوري بمراكز شباب الغنايم في لعبة خماسي كرة القدم.

جوائز الفائزين في دوري الأندية الشعبية

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تبلغ ٤٠٠٠ جنيه للمركز الأول لكل مرحلة و٢٠٠٠ جنيه للمركز الثاني لكل مرحلة فضلًا عن جائزة مالية ١٠٠٠ جنيه لأحسن قياسات بدنية.

وأضاف محافظ أسيوط أن تنظيم مثل تلك الفعاليات والمنافسات يأتي في إطار العمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة، بالإضافة إلى إكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الانضمام إلى المنتخبات القومية.

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