تدريب 100 معلم لمواجهة التغييرات المناخية في مبادرة عقول واعدة لمياه أسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد خطة عملها في مبادرة “عقول واعدة.. مستقبل أخضر” لتمكين قادة المناخ الصغار والتابعة لمبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة من خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإدارات(ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط).

أكد المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط أن مواصلة الشركة للرحلة التدريبية جاء من خلال قيام أبناء الشركة بالتعاون مع أبناء مديريات التربية والتعليم بالمراكز المستهدفة بتدريب عدد (100) معلم تحت إشراف شركة إينوفت للتعليم برعاية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ممثلة في الأستاذ ريمون شكرى مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف.

4 ورش لمياه أسيوط لمواجهة التغيرات المناخية

استهدفت ورش العمل لمياه أسيوط (4) ورش مقامة على مستوى مراكز (أسيوط، ساحل سليم، أبنوب) لتدريب المعلمين لكيفية الخروج بمبادرة ابتكارية تحمل فكر إيجابي لمواجهة المشكلات الحياتية التي تتعلق بالتغيرات المناخية.

عقدت الورش تحت إشراف شركة مياه أسيوط ومديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك استعدادا لترشيح ثلاث مدارس من كل محافظة من المحافظات المقامة فيها المبادرة (أسوان، الأقصر، أسيوط) وكذلك للمسابقة المقامة وتنفيذ تلك المبادرة بصورة فعلية على أرض الواقع من خلال المتابعة وتحت إشراف ممثلى منظمة الأمم المتحدة يونسيف ومشرفين شركة المياه لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.