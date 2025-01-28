الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

تدريب 100 معلم لمواجهة التغييرات المناخية في مبادرة عقول واعدة لمياه أسيوط

مبادرة مياه أسيوط،
مبادرة مياه أسيوط، فيتو

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد خطة عملها في مبادرة “عقول واعدة.. مستقبل أخضر” لتمكين قادة المناخ الصغار والتابعة لمبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة من خلال الشراكة بين شركة المياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بإدارات(ساحل سليم وأبنوب ومركز أسيوط).

أكد المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط أن مواصلة الشركة للرحلة التدريبية جاء من خلال قيام أبناء الشركة بالتعاون مع أبناء مديريات التربية والتعليم بالمراكز المستهدفة بتدريب عدد (100) معلم تحت إشراف شركة إينوفت للتعليم برعاية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ممثلة في الأستاذ ريمون شكرى مسئول برنامج المياه بمنظمة الأمم المتحدة  للطفولة يونسيف.

4 ورش لمياه أسيوط لمواجهة التغيرات المناخية 

استهدفت ورش العمل لمياه أسيوط  (4) ورش مقامة على مستوى مراكز (أسيوط، ساحل سليم، أبنوب) لتدريب  المعلمين لكيفية الخروج بمبادرة ابتكارية تحمل فكر إيجابي لمواجهة المشكلات الحياتية التي تتعلق بالتغيرات المناخية. 

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عقدت الورش تحت إشراف شركة مياه أسيوط ومديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك استعدادا لترشيح ثلاث مدارس من كل محافظة من المحافظات المقامة فيها المبادرة (أسوان، الأقصر، أسيوط) وكذلك للمسابقة المقامة وتنفيذ تلك المبادرة  بصورة فعلية على أرض الواقع من خلال المتابعة وتحت إشراف ممثلى منظمة الأمم المتحدة يونسيف ومشرفين شركة المياه لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

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