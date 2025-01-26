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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

حادث تصادم بالغربية،
حادث تصادم بالغربية، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم مروع وقع على طريق محلة منوف أمام ميت السودان في محافظة الغربية، حيث اصطدمت سيارتين ميكروباص بأخرى ملاكي أثناء سيرها على الطريق السريع.

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بلاغ للأجهزة الأمنية 

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية  إخطارا بالحادث ومصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.

الواقعه
الواقعه

نقل المصابين

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تولت فرق الأمن التحقيق في أسباب الحادث.

تيسير حركة المرور

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية  بـ محافظة الغربية والمرورية بالتوجه إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة المرور.

 

 

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