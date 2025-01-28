الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: روسيا مهتمة باستئناف نقل الغاز عبر أوكرانيا

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

قال الكرملين اليوم الثلاثاء: إن روسيا مهتمة باستئناف ضخ الغاز عبر أوكرانيا، وذلك بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا قالت فيه إنها تعتزم مواصلة المحادثات مع كييف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

الكرملين: روسيا مهتمة باستئناف نقل الغاز عبر أوكرانيا

وتوقفت إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا في الأول من يناير، بعد انتهاء أجل اتفاق لنقلها ورفض كييف مناقشة تجديده بسبب استمرار حرب موسكو عليها.

وتسعى سلوفاكيا والمجر منذ ذلك الحين إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي للتدخل لاستئناف توريد الغاز إليهما من خلال خط أنابيب رئيس.

وقالت المجر أمس الاثنين: إنها حصلت على ضمانات من المفوضية الأوروبية لحماية إمداداتها من الطاقة، وهو ما وصفته بأنه شرط أساسي لموافقة بودابست على تجديد العقوبات الأوروبية على روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين اليوم "يبدو أن المجر تلقت بعض التأكيدات من بروكسل بشأن استئناف عملية تفاوض ما (مع أوكرانيا بشأن الغاز)".

وأضاف بيسكوف "إذا كان هناك مشترون، فهذه تجارة، وروسيا مهتمة بمواصلة هذه التجارة، نحن مهتمون ببيع منتجاتنا ليس فقط لأنها أكثر تنافسية مقارنة بالغاز المسال الأمريكي، بل لأنها أكثر فائدة للمشترين الأوروبيين".

ورحبت سلوفاكيا ببيان المفوضية الأوروبية بشأن استمرار المحادثات مع أوكرانيا  بشأن التجديد المحتمل لاتفاق نقل الغاز عبر البلاد، مضيفة أنها ترى الآن أن خيار شحن الغاز من أذربيجان صار مطروحا.

تيسير المحادثات مع روسيا بشأن نقل الغاز العام الماضي

وكان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا طلبا من أذربيجان تيسير المحادثات مع روسيا بشأن نقل الغاز العام الماضي، لكن تلك المحادثات لم يكتب لها النجاح.

وفي هذه الأثناء، تواصل روسيا تصدير الغاز الطبيعي إلى جنوب ووسط أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "ترك ستريم" الممتد تحت البحر الأسود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين المحادثات مع روسيا إمدادات الغاز الروسية أوكرانيا

مواد متعلقة

روسيا تدمر طائرات بدون طيار أوكرانية وتستهدف مطارا يستخدمه نظام كييف لتجميع المسيرات

روسيا تستعيد قرية في كورسك وتقصف مطارات أوكرانية

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

أهم الأعمال المستحبة في شهر شعبان وأفضل الأدعية المستحب ترديدها

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية