الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال سائق شركة نقل ذكي في تهمة التحرش بسيدة بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أنكر سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي أمام نيابة مدينة نصر تهمة التحرش التي وُجهت إليه من قبل سيدة كانت استقلت سيارته.

وخلال التحقيقات، قال  السائق في اعترافاته: "أنا معملتش حاجة غلط، مفيش تحرش حصل. أنا مجرد كنت شغال زي أي سواق، مش فاهم ليه هي اتهمتني كده.

" وأضاف أنا  "كنت مركز في الطريق ولم يحدث أي شيء ثم قمت بتوصيل السيدة لمكانها وكان كل شيء طبيعيا."

بدأت الواقعة عندما تقدمت السيدة ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، متهمة السائق بالتحرش بها أثناء تنقلها بالسيارة. 

وقالت السيدة في بلاغها إنها شعرت بتصرفات غير لائقة من السائق، وهو ما دفعها لتقديم الشكوى.

بعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية السائق وضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السائق

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر

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