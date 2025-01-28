الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

حجز المتهم بالتحرش بسيدة أثناء إعطائها حقنة بالشيخ زايد

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة الشيخ زايد، باحتجاز عامل 24 ساعة علي ذمة التحريات، بتهمة التحرش بسيدة أثناء إعطائها حقنة داخل أحد معامل التحاليل في مول شهير، كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

خلال التحقيقات الأولية، كشفت الشاكية بأن تصرف المتهم كان متعمدًا وأثار استياءها، بينما انكر المتهم ارتكابه الجريمة.

 

محضر بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم ممرضا بالتحرش

 

البداية كانت عندما حررت سيدة محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهمت فيه ممرضا بالتحرش بها اثناء حقنها بحقنة فيتامين داخل عيادة خاصة في مول شهير بالشيخ زايد.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية، تفاصيل الواقعة حيث تقدمت سيدة ببلاغ اتهمت فيه أحد الأشخاص ويعمل ممرضا بالتحرش بها خلال تلقيها حقنة فيتامينات، داخل إحدى العيادات الخاصة بمول شهير في مدينة الشيخ زايد.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واجراء التحريات حول صحتها.

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