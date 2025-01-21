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حوادث

حبس متهم تحرش بفتاة مصابة بالتوحد داخل عقار بالدقي

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق بتهمة التحرش بفتاة مصابة بالتوحد في عقار بمنطقة الدقي ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات، وأن السائق المتهم كان يعلم بمرض الفتاة بالتوحد فاستغل تواجدها في مدخل العقار بمفردها وقام بهتك عرضها بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

 

القبض علي المتهم بالجيزة 

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة اشعارا من قسم شرطة الدقي بتقديم سيدة بلاغا تتهم فيه سائقا بالتحرش بابنتها المريضة في مدخل العقار. 

 

فور إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.


وبعد أن ألقى رجال مباحث الدقي القبض على المتهم، ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة. وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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