البيت الأبيض: الحوثي جماعة إرهابية أطلقت صواريخ على سفن البحرية الأمريكية

قال البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء: إن جماعة أنصار الله (الحوثيون)، إرهابيون أطلقوا صواريخ علي سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

وأضاف البيت الأبيض: "لن تكون فكرة سيئة فتح تحقيق حول قيام إدارة بايدن بإعادة تمويل الأونروا ورفع الحوثيين من قائمة الإرهاب".

إدراج جماعة "الحوثيين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية

وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، الماضي إدراج جماعة "الحوثيين" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".

وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي الرسمي للخطر".

حجم انحياز الإدارة الأمريكية الحالية للكيان الصهيوني الغاصب

ويوم الخميس، اعتبرت جماعة أنصار الله "الحوثي"، قرار أمريكا تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية" جاء لمساندتهم مظلومية الشعب الفلسطيني عبر استهدافهم سفنًا يقولون إنها تابعة أو متوجهة إلى إسرائيل.

وقال الحوثيين: أن "التصنيف الأمريكى يستهدف الشعب اليمني برمته وموقفه المشرف المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني ويعكس حجم انحياز الإدارة الأمريكية الحالية للكيان الصهيوني الغاصب".

وتابعت وفق ما نقلت قناة "المسيرة" اليمنية، "ندين بأشد العبارات إدراج أمريكا لأنصارالله لما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

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