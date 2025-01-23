أول رد من ‌‏الحكومة اليمنية على قرار ترامب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

اعتبرت الحكومة اليمنية أن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة "الحوثى "، "يعد خطوة مهمة على طريق مواجهة هذه الميليشيات، التي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي".

خطورة الأعمال الإرهابية التي تمارسها جماعة الحوثى

وأكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن "القرار يعكس إدراكا عالميا بخطورة الأعمال الإرهابية التي تمارسها هذه الجماعة، بما في ذلك هجماتها المتكررة على الملاحة الدولية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية، ودورها في زعزعة الاستقرار بالمنطقة".

ودعا الإرياني، "المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف هذه الميليشيات منظمة إرهابية عالمية، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وحذر الشعب اليمني من "التعامل مع الميليشيات الحوثية التي تسعى لاستغلالهم كأداة لتحقيق أهدافها التخريبية، وإطالة أمد الحرب وتكريس معاناتهم"، مؤكدا أن "أي تعامل مع هذه الميليشيات، سواءً كان ماديًا أو معنويًا، يعرض من يشارك في ذلك للمساءلة القانونية".

الميليشيات الإرهابية على مقدرات الشعب اليمني

ووجهت الحكومة اليمنية، عبر وزير إعلامها، "الدعوة لكل اليمنيين للوقوف صفا واحدا خلف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، والعمل على إنهاء سيطرة هذه الميليشيات الإرهابية على مقدرات الشعب اليمني والمساهمة في استعادة الدولة وبناء مستقبل آمن ومستقر".

وأعلن البيت الأبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إدراج جماعة "الحوثى" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان له: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف "أنصار الله" على هذا النحو، بعد أن عكست إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن القرار الذي اتخذ خلال ولاية ترامب الأولى.

وفي يناير 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أالحوثيين " جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير 2024.

وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "الحوثيين" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.



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