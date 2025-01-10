الحوثيون عن الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لصنعاء: تصعيد خطير

علقت جماعة الحوثي في اليمن، على الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة ضمن نفوذ الحوثيين، اليوم الجمعة.

الحوثيون عن استهداف العاصمة صنعاء:تصعيد خطير

وجاءت هذه الغارات وسط تطور لافت، إذ شهد مشاركة مقاتلات الاحتلال الإسرائيلية، إلى جانب مثيلاتها الأمريكية والبريطانية، في تحرك ثلاثي مشترك، هو الأول من نوعه.

وتم شن سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت منشآت مدنية وأخرى عسكرية تابعة للحوثيين في كلٍ من محافظات صنعاء وعمران المتاخمتين شمالًا، والحديدة غربًا.

وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في بيان له، إن "العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء أثناء الاحتشاد المليوني الجماهيري في ميدان السبعين واستهداف دار الرئاسة، إجرام وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اليمنية، وتصعيد خطير".

وذكر الحوثيون بأن: "مثل هذه الغارات الجبانة، لا ترهبنا، بل نراها استفزازًا وتصعيدًا يتطلب الصمود والمواجهة والرد على العدوان بكل الوسائل الممكنة والمتاحة".

ولفت مجلس الحوثيين، إلى أن: "التصعيد الصهيوني الأمريكي، سيجلب الحرب والجحيم للمنطقة"، على حدّ تعبيرهم.

وتزامن القصف الجوي، مع إعلان الحوثيين عن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة، قالوا إنها استهدفت أهدافا أمريكية وأخرى إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتابع سريع، قراءة البيان، قائلًا: "ونفذتِ القوات المسلحة اليمنية يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة، بثلاث طائرات مسيرة"، زاعمًا بأنها: "تمكنت من الوصولِ إلى أهدافها بنجاح".

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