الطيران الأمريكي يشن 5 غارات على محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء

شن الطيران الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، 5 غارات جوية مستهدفا مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.



وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة "الحوثي" عبر منصة "إكس": "عدوان أمريكي يستهدف مديرية حرف سفيان بـ 5 غارات".

وأمس الخميس، قال زعيم "الحوثيين"، عبد الملك الحوثي، في كلمة له، إن "إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة تطور مهم، والعدو الإسرائيلي اضطر هو والأمريكي إلى الذهاب إلى الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الرهيبة".



وتابع: "سنواكب مراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني"، وفقا لقناة "المسيرة".

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