أطعمة تخلصك من كسل وخمول الشتاء وتمدك بالطاقة والنشاط

في فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من الشعور بالخمول والكسل نتيجة لتغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وقد يؤدي هذا الشعور إلى تقليل النشاط اليومي وانخفاض الإنتاجية، وهو ما يجعل من المهم البحث عن طرق طبيعية لتحفيز الطاقة والنشاط خلال هذا الفصل.



من أبرز هذه الطرق هو التركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز النشاط وتُحسن الحالة المزاجية.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، يمكن لمجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات أن تكون مفتاح التخلص من كسل وخمول الشتاء. بتضمينها في نظامك الغذائي، والتي يمكنها تعزيز نشاطك وحيويتك خلال هذا الفصل البارد.



أطعمة تجدد النشاط وتقضي على خمول الشتاء



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أبرز الأطعمة التي تساعد على التخلص من كسل وخمول الشتاء.



أطعمة تجدد الطاقة



1. الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة

تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا أساسيًا للطاقة للجسم، حيث تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم.

ومن أبرز مصادرها:

الشوفان: يُعد الشوفان وجبة إفطار مثالية في الشتاء، حيث يمنح الجسم طاقة مستدامة بفضل احتوائه على الألياف والكربوهيدرات المعقدة.

البطاطا: تحتوي البطاطا على نسبة عالية من الألياف وفيتامين "أ"، وهي خيار صحي لمنح الجسم دفعة من الطاقة.

الأرز البني والحبوب الكاملة: تعد مصدرًا جيدًا للطاقة بفضل محتواها من الكربوهيدرات المعقدة والألياف.



2. الأطعمة الغنية بالبروتينات

تُعد البروتينات من العناصر الغذائية التي تساهم في بناء العضلات وتجديد خلايا الجسم، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالشبع والطاقة.

ومن الأطعمة الغنية بالبروتينات:

البيض: يُعتبر البيض مصدرًا متكاملًا للبروتينات، بالإضافة إلى فيتامين "ب12" الذي يعزز نشاط الجهاز العصبي.

العدس والفاصوليا: من المصادر النباتية الغنية بالبروتين والحديد، وهو ما يساهم في تعزيز الطاقة والحد من الشعور بالإرهاق.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة، حيث تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تُحسن وظائف الدماغ والمزاج.

3. الفواكه الموسمية الطازجة

تلعب الفواكه دورًا هامًا في تعزيز النشاط والحفاظ على صحة الجسم خلال الشتاء. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

البرتقال والحمضيات: تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت على كميات كبيرة من فيتامين "C"، الذي يُعزز جهاز المناعة ويحارب الشعور بالخمول.

الموز: مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساهمان في تعزيز طاقة الجسم وتحسين المزاج.

الرمان: يُعتبر من الفواكه الشتوية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على نشاط الجسم وحيويته.

4. الأطعمة الغنية بالدهون الصحية

تلعب الدهون الصحية دورًا هامًا في منح الجسم طاقة مستدامة، كما تُساهم في تحسين وظائف الدماغ والمزاج.

المكسرات: مثل اللوز والجوز والكاجو، فهي غنية بالدهون الصحية والبروتينات التي تمنح الجسم طاقة فورية.

الأفوكادو: يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تحافظ على مستويات الطاقة في الجسم.

زيت الزيتون: يمكن إضافته إلى السلطات أو الأطباق المختلفة للحصول على جرعة من الدهون الصحية المفيدة.

5. الخضروات الورقية الداكنة

تُعد الخضروات الورقية مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز نشاط الجسم.

السبانخ: يحتوي السبانخ على الحديد وحمض الفوليك، مما يساهم في تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالطاقة.

الكرنب: يحتوي على فيتامين "C" ومضادات الأكسدة التي تقاوم الشعور بالخمول.

أطعمة لتحسين المزاج

6. المشروبات الدافئة المنشطة

خلال الشتاء، يمكن أن تلعب المشروبات الدافئة دورًا هامًا في زيادة الدفء والنشاط.

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يمنح الجسم دفعة من النشاط.

ماء الليمون الدافئ: يُعزز الترطيب والطاقة بفضل فيتامين "C".

القهوة: بجرعات معتدلة، يمكن أن تكون القهوة مصدرًا جيدًا للطاقة بفضل محتواها من الكافيين.

7. الأطعمة الغنية بالحديد

يُعتبر الحديد من العناصر الأساسية لمحاربة الإرهاق والكسل، حيث يساهم في نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

الكبدة: مصدر غني بالحديد وفيتامين "B12"، مما يساعد على تعزيز الطاقة.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا، وهي مصادر نباتية غنية بالحديد.

بذور اليقطين: تحتوي على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم.

8. الشوكولاتة الداكنة

تُعتبر الشوكولاتة الداكنة خيارًا مثاليًا لمحاربة الخمول، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يُعزز النشاط الذهني والجسدي.

نصائح هامة لتجنب الخمول في الشتاء



شرب الماء بانتظام: رغم أن الشعور بالعطش يقل في الشتاء، إلا أن ترطيب الجسم أمر ضروري للحفاظ على الطاقة.

تقسيم الوجبات: يُفضل تناول وجبات صغيرة ومتكررة للحفاظ على مستويات طاقة ثابتة.

ممارسة التمارين الرياضية: تساعد التمارين على تنشيط الدورة الدموية وتحسين الحالة المزاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.