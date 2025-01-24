أطعمة تحسن من الحالة المزاجية والصحة العقلية، احرص على تناولها

تشير الأبحاث العلمية إلى وجود علاقة بين الأمعاء والمخ، وقد يساعد تناول أطعمة معينة واتباع بعض العادات الغذائية في تحسين الحالة المزاجية والصحة العقلية.

النظام الغذائي والصحة العقلية

يكشف مجال ناشئ يسمى الطب النفسي التغذوي على كيفية تأثير النظام الغذائي والتغذية على الطريقة التي يشعر بها الناس عقليًا ويهدف إلى دعم علاج حالات الصحة العقلية من خلال النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة بحسب Healthline.

قد تؤثر الاختيارات الغذائية على المخ من خلال الجهاز الهضمي والذي يُشار إليه عادةً باسم "الأمعاء" لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدماغ.

الأمعاء هي موطن لتريليونات الميكروبات الحية التي لها العديد من الوظائف في الجسم، مثل تخليق النواقل العصبية التي ترسل رسائل كيميائية إلى الدماغ لتنظيم النوم والألم والشهية والمزاج والعاطفة.

وهناك شبكة معقدة من التفاعلات بين الاثنين لدرجة أن الأمعاء أُطلق عليها لقب "الدماغ الثاني".

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة التي نتناولها تؤثر على صحة ميكروبات الأمعاء، مما يؤثر بدوره على الدماغ، وبالتالي على قدراتنا العقلية والعاطفية.

الأنماط الغذائية المرتبطة بتحسن الصحة العقلية

قد يكون تناول نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية أفضل خطة غذائية للمساعدة في تحسين حالتك المزاجية.

على سبيل المثال، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات يرتبط بتحسن الصحة العقلية وانخفاض مستويات التوتر وزيادة الرضا عن الحياة.

ويجب التركيز على تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية.

يوصي بعض الباحثين والوكالات الصحية باتباع نظام غذائي يشبه النظام الغذائي المتوسطي لدعم صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

على سبيل المثال، وجدت دراسة طبية أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ومنخفض اللحوم الحمراء والمصنعة كان مرتبطًا بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 10٪.

الفواكه والخضروات

لاتباع النظام الغذائي المتوسطي، قم بزيادة تناول:

الفواكه

الخضروات

الأسماك

المكسرات

البقوليات

زيت الزيتون

منتجات الألبان

يحد النظام الغذائي المتوسطي من:

الأطعمة المقلية

اللحوم المصنعة

المشروبات المحلاة

المخبوزات



يجب اختيار الأطعمة التي قد تقلل الالتهاب والإجهاد في جميع أنحاء الجسم، مثل:

الأطعمة الغنية بالألياف

الفواكه والخضروات

الدهون غير المشبعة

الأطعمة المخمرة

نصائح غذائية بسيطة لدعم الصحة العقلية

يجب التركيز على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية بدلًا من التركيز على عنصر واحد فقط.

تناول كميات كبيرة من العناصر الغذائية الآتية:



أحماض أوميجا 3 الدهنية: الجوز، بذور الشيا وبذور الكتان، سمك السلمون، الرنجة، السردين



حمض الفوليك: الأرز، الحبوب المدعمة، البازلاء، السبانخ



الحديد: كبد البقر، الحبوب المدعمة، السبانخ، الشوكولاتة الداكنة، الفاصوليا البيضاء، العدس



المغنيسيوم: السبانخ، بذور اليقطين والشيا، حليب الصويا، الفاصوليا، اللوز، الكاجو، الفول السوداني



الزنك: الدجاج، لحم البقر المشوي، بذور اليقطين



فيتامينات ب: صدور الدجاج، التونة، سمك السلمون، الحمص، البطاطس، الموز



فيتامين أ: الرنجة، الحليب، جبن الريكوتا، البطاطا الحلوة، الجزر، الشمام



فيتامين سي: الفلفل الأحمر والأخضر، عصير البرتقال والجريب فروت، الفراولة، البروكلي



الحرص على تناول البريبايوتكس والبروبيوتكس

البريبايوتكس هي أطعمة توفر التغذية للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الأمعاء، في حين تحتوي البروبيوتكس في الواقع على بكتيريا صحية.

يساعد النظام الغذائي الذي يتضمن البريبايوتكس والبروبيوتكس في الحفاظ على حالة متوازنة من التوازن الداخلي (الاستقرار) في الأمعاء وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أنها قد تلعب دورًا في استجابة الجسم للتوتر والاكتئاب.

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