الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أطعمة تحسن من الحالة المزاجية والصحة العقلية، احرص على تناولها

النظام الغذائي
النظام الغذائي

 تشير الأبحاث العلمية إلى وجود علاقة بين الأمعاء والمخ، وقد يساعد تناول أطعمة معينة واتباع بعض العادات الغذائية في تحسين الحالة المزاجية والصحة العقلية.

 

النظام الغذائي والصحة العقلية

 يكشف مجال ناشئ يسمى الطب النفسي التغذوي على كيفية تأثير النظام الغذائي والتغذية على الطريقة التي يشعر بها الناس عقليًا  ويهدف إلى دعم علاج حالات الصحة العقلية من خلال النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة بحسب Healthline.

 

قد تؤثر الاختيارات الغذائية على المخ من خلال الجهاز الهضمي  والذي يُشار إليه عادةً باسم "الأمعاء" لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدماغ.

الأمعاء هي موطن لتريليونات الميكروبات الحية التي لها العديد من الوظائف في الجسم، مثل تخليق النواقل العصبية التي ترسل رسائل كيميائية إلى الدماغ لتنظيم النوم والألم والشهية والمزاج والعاطفة.

وهناك شبكة معقدة من التفاعلات بين الاثنين لدرجة أن الأمعاء أُطلق عليها لقب "الدماغ الثاني". 

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأطعمة التي نتناولها تؤثر على صحة  ميكروبات الأمعاء، مما يؤثر بدوره على الدماغ، وبالتالي على قدراتنا العقلية والعاطفية.

 

الأنماط الغذائية المرتبطة بتحسن الصحة العقلية

قد يكون تناول نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية أفضل خطة غذائية للمساعدة في تحسين حالتك المزاجية.

على سبيل المثال، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات يرتبط بتحسن الصحة العقلية وانخفاض مستويات التوتر وزيادة الرضا عن الحياة.

ويجب التركيز على تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية.

 يوصي بعض الباحثين والوكالات الصحية باتباع نظام غذائي يشبه النظام الغذائي المتوسطي لدعم صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

على سبيل المثال، وجدت دراسة طبية أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ومنخفض اللحوم الحمراء والمصنعة كان مرتبطًا بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 10٪.

الفواكه والخضروات 
الفواكه والخضروات 

لاتباع النظام الغذائي المتوسطي، قم بزيادة تناول:

الفواكه
الخضروات
الأسماك
المكسرات
البقوليات
زيت الزيتون
منتجات الألبان
يحد النظام الغذائي المتوسطي من:

الأطعمة المقلية
اللحوم المصنعة
المشروبات المحلاة
المخبوزات
 

يجب اختيار الأطعمة التي قد تقلل الالتهاب والإجهاد في جميع أنحاء الجسم، مثل:

الأطعمة الغنية بالألياف
الفواكه والخضروات
الدهون غير المشبعة
الأطعمة المخمرة

 

نصائح غذائية بسيطة لدعم الصحة العقلية

يجب التركيز على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية بدلًا من التركيز على عنصر واحد فقط.

تناول كميات كبيرة من العناصر الغذائية الآتية:
 

أحماض أوميجا 3 الدهنية: الجوز، بذور الشيا وبذور الكتان، سمك السلمون، الرنجة، السردين


حمض الفوليك: الأرز، الحبوب المدعمة، البازلاء، السبانخ


الحديد: كبد البقر، الحبوب المدعمة، السبانخ، الشوكولاتة الداكنة، الفاصوليا البيضاء، العدس


المغنيسيوم: السبانخ، بذور اليقطين والشيا، حليب الصويا، الفاصوليا، اللوز، الكاجو، الفول السوداني


الزنك: الدجاج، لحم البقر المشوي،  بذور اليقطين


فيتامينات ب: صدور الدجاج، التونة، سمك السلمون، الحمص، البطاطس، الموز


فيتامين أ: الرنجة،  الحليب، جبن الريكوتا، البطاطا الحلوة، الجزر، الشمام


فيتامين سي: الفلفل الأحمر والأخضر، عصير البرتقال والجريب فروت، الفراولة، البروكلي
 

لإنقاص وزنك بسرعة، أطعمة ومشروبات تشعرك بالشبع لمدة طويلة

10 أطعمة تمد الجسم بالدفء والطاقة في فصل الشتاء

الحرص على تناول البريبايوتكس والبروبيوتكس

 البريبايوتكس هي أطعمة توفر التغذية للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الأمعاء، في حين تحتوي البروبيوتكس في الواقع على بكتيريا صحية.

يساعد النظام الغذائي الذي يتضمن البريبايوتكس والبروبيوتكس في الحفاظ على حالة متوازنة من التوازن الداخلي (الاستقرار) في الأمعاء وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أنها قد تلعب دورًا في استجابة الجسم للتوتر والاكتئاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأبحاث العلمية الجهاز الهضمي الحالة المزاجية البطاطا الحلوة العادات الغذائية الصحة العقلية الفواكه والخضروات النظام الغذائي اليومي الشوكولاته الداكنة

مواد متعلقة

أطعمة تساعد في الحصول على نوم هادئ

أطعمة ومشروبات تخلص من الانتفاخ وتعزز صحة الجهاز الهضمي

أطعمة ومشروبات يجب أن يتجنبها الطلاب خلال فترة الامتحانات

تناولها في بداية اليوم، أطعمة ومشروبات تمدك بالطاقة والنشاط
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

تعرف على راتب مصطفى العش المنتظر مع الأهلي

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية