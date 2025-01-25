أطعمة ومشروبات للراحة النفسية تساعد المرأة على مواجهة الضغوط اليومية

أطعمة ومشروبات للراحة النفسية، تتعرض المرأة في حياتها اليومية للعديد من الضغوط النفسية والمجهود، سواء كانت متعلقة بالعمل أو الأسرة أو الحياة الاجتماعية، وهذا يمكن أن يؤثر على صحتها النفسية بشكل كبير.



ولذلك تحتاج المرأة في كثير من الأحيان إلى وسائل للتخلص من التوتر وتحقيق الراحة النفسية.

أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن المرأة التي تواجه ضغوطًا يومية يمكنها تحسين حالتها المزاجية والحد من التوتر، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز إفراز المواد الكيميائية التي تحسن المزاج، مثل السيروتونين والدوبامين.



كما أن شرب بعض المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر وعصير البرتقال يمكن أن يساهم في تقليل مستويات التوتر وتهدئة الأعصاب.



وأضافت الدكتورة مروة، أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساهم في تحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب للمرأة.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد المرأة في مواجهة الضغوط اليومية، مع توضيح تأثيرها الإيجابي على الدماغ والجسم.



أولًا: الأطعمة التي تساعد على الراحة النفسية

أطعمة لتحسين النفسية

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى لذيذة، بل هي من أفضل الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، التي تعمل على تعزيز إفراز مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على الشعور بالسعادة والراحة. كما تحتوي على مادة الماغنيسيوم التي تقلل من مستويات التوتر. لذا، يمكن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة عند الشعور بالتوتر لتحفيز الدماغ على الاسترخاء.



المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والبندق تعد من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية والأوميجا 3، والتي تساعد على تعزيز صحة الدماغ وتخفيف القلق. كما تحتوي المكسرات على مادة الماغنيسيوم الذي يعمل على تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم. كما أن المكسرات تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتينات والألياف التي تمنح الجسم طاقة مستدامة طوال اليوم.

الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تفيد صحة الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على فيتامين B6، الذي يعزز إنتاج السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يساعد في تحسين المزاج بشكل عام. كما أن الأفوكادو يساعد في تقليل مستويات التوتر بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في موازنة مستويات الضغط.

الأسماك الدهنية الأسماك

مثل السلمون، الماكريل، والتونة تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، وهي دهون صحية تساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق. الأوميجا 3 تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتحسين الحالة المزاجية. كما أن الأسماك الدهنية تحتوي على فيتامين D الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة النفسية ودرء الاكتئاب.

التوت

التوت بأنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب التوتر وتساهم في تحسين الذاكرة والمزاج. هذه الفواكه غنية بالفيتامينات C وE، والتي تساهم في تقليل مستويات التوتر والأضرار التي قد تلحق بالخلايا العصبية نتيجة للضغوط اليومية.

الشوفان

يعتبر الشوفان من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على إفراز السيروتونين في الدماغ. السيروتونين هو ناقل عصبي يرتبط بمشاعر الراحة النفسية والسعادة. لذا، فإن تناول الشوفان في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد المرأة في بداية يومها على تجنب الشعور بالتوتر أو القلق.

ثانيًا: المشروبات التي تساعد على الراحة النفسية

مشروبات مسكنة

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات التي تتميز بقدرتها على تخفيف التوتر وتحسين التركيز. يحتوي الشاي الأخضر على مادة L-theanine، وهي مادة تساعد في تهدئة الأعصاب وتعزيز التركيز الذهني. كما أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة الآثار السلبية للتوتر على الجسم.

شاي الأعشاب

شاي الأعشاب مثل شاي البابونج، شاي اللافندر، وشاي المليسة له تأثير مهدئ على الجسم والعقل. تحتوي هذه الأعشاب على مواد طبيعية تساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل. يمكن للمرأة تناول كوب من شاي الأعشاب بعد يوم طويل من العمل لمساعدتها في التخلص من التوتر والقلق.

الماء مع الليمون

يعتبر الماء مع الليمون مشروبًا منعشًا يمكن أن يساعد على تحسين المزاج. يساهم الليمون في تعزيز مستويات فيتامين C في الجسم، مما يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر). بالإضافة إلى ذلك، يساعد شرب الماء على ترطيب الجسم وتجديد الطاقة، مما يعزز الشعور بالحيوية والاسترخاء.

عصير الكرز

يعتبر عصير الكرز من المشروبات التي تحتوي على مادة الميلاتونين، وهو هرمون يساعد في تنظيم النوم وتحسين جودته. قد يساعد تناول عصير الكرز في تحسين النوم والتقليل من الأرق المرتبط بالتوتر، مما يساهم في تحسين الراحة النفسية بشكل عام.

عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C، الذي يساعد في تقليل مستويات التوتر ويحسن الحالة المزاجية. كما أن البرتقال يعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية التي تساعد في زيادة مستويات الطاقة والراحة النفسية.

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