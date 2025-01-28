الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتوفير جهاز صدمات القلب في المباريات والمعسكرات (مستند)

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

اتحاد الكرة، أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية لجميع الأندية التابعة له، يطالبها بضرورة تواجد جهاز صدمات القلب في جميع المباريات والبطولات وخلال المعسكرات.

وجاء في خطاب اتحاد الكرة الذي تم إرساله لجميع الأندية على مستوى الجمهورية، أن الالتزام بهذه التوجهات يأتي بناءا على تعليمات وزارة الشباب والرياضة.

كما ألزم اتحاد الكرة جميع الأندية بتواجد سيارة الإسعاف المجهزة في جميع المباريات الرسمية والودية وأن يكون من بين تجهيزات السيارة تواجد جهاز صدمات القلب.

 حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل في كرة القدم المصرية، بعد أنباء توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، بسبب تأخر اتحاد الكرة في سداد مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ 12 مليون جنيه.

وكشف مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن المنظمة ملتزمة بإجراء التحاليل في مباريات الدوري المصري وكل اللعبات الرياضية لمواجهة خطر المنشطات.

وأضاف المصدر أن المنظمة لا تتواجد في جميع مباريات الدوري المصري، وإنما تتواجد بخطة معينة لضمان إجراء تحاليل لجميع الفرق المشاركة في الدوري المصري، وأنه ليس من الضروري التواجد في جميع المباريات خاصة أن المنظمة تأخذ عينات من جميع الرياضيين في جميع المنافسات الرياضية في مصر.

وشدد المصدر على أن العام 2024 الماضي كان الأكثر من حيث عدد عينات المنشطات المسحوبة من لاعبي الدوري المصري، منذ بدء إجراء تحليل المنشطات للبطولة في 2022، كما تم سحب عينات في مباريات الدوري المصري بالعام الحالي 2025.

واختتم المصدر حديثه بأن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لجدولة المستحقات المتأخرة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وأن هناك انفراجة قريبة في الأزمة.

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