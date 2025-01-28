الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يرد على طلب بيراميدز بشأن أزمة جراديشار

اتحاد الكرة يرد على
اتحاد الكرة يرد على طلب بيراميدز بشأن أزمة جراديشار، فيتو

جراديشار، رد اتحاد الكرة على خطاب نادي بيراميدز بشأن الموقف القانوني لمشاركة مهاجم الأهلي الجديد نيجك جراديشار في مباراة بيراميدز التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن جراديشار

وجاء رد اتحاد الكرة ليحسم الجدل بشأن أحقية بيراميدز في الحصول على نقاط المباراة الثلاث، بداعي أن مشاركة المهاجم السلوفيني في المباراة شابه عوار قانوني

وجاء في بيان اتحاد الكرة الآتي:

يوم الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٥: بطاقة جارديشار لاعب الأهلي الدولية وصلت اتحاد الكرة.

صباح الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥: قام مسئولو الأهلي بدفع الرسوم والنسبة المقررة في عقد اللاعب في اتحاد الكرة.

ظهر الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥: تم تسليم مسئولي الأهلي الكارنيه الخاص باللاعب.
ومن ثم مشاركة اللاعب أمام بيراميدز صحيحة.

جراديشار مهاجم الأهلي الجديد، فيتو
جراديشار مهاجم الأهلي الجديد، فيتو

أزمة جراديشار بمباراة الأهلي وبيراميدز

وجاءت شكوى بيراميدز بسبب مشاركة جراديشار السلوفيني بالمباراة وكيفية مشاركته وإصدار كارنيه رسمي له للمشاركة في المباريات رغم أنه كان مسجلا على سيستم tms حتي بعد المباراة على ذمة ناديه السابق وليس على ذمة النادي الأهلي.

واستفسر بيراميدز هل تم تسجيل اللاعب قبل وصول البطاقة الدولية لأنه في هذه الحالة ستكون نقاط المباراة لصالح بيراميدز.

 

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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