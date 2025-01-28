اتحاد الكرة ينعي والد الحكم محمد عبد الحافظ

اتحاد الكرة، توفي والد الحكم محمد عبد الحافظ بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أمس تم على إثرها نقله لأحد المستشفيات، ما تسبب في اعتذار الحكم عن مباراة المصرى و انبى التي أقيمت أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.



وتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ولجنة إدارة شئون التحكيم وجميع العاملين، بخالص التعازى والمواساة للحكم محمد عبد الحافظ في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن لجنة شئون التحكيم باتحاد الكرة قامت بتغيير محمد عبد الحافظ حكم مساعد تقنية الفيديو في مباراة المصري مع إنبي التي أقيمت الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز على ملعب السويس الجديد، وعينت بدلا منه الحكم مصطفى عطية.

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