ناصر ماهر يعود تدريجيًا لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

الزمالك، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بشكل تدريجي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت مشاركة ناصر تدريجيًا في التدريبات عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسب الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الجونة بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب المشاركة في جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في الأمثل استعدادًا للفترة المُقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على الجونة برباعية في الدوري الممتاز

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.