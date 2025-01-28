الثلاثاء 28 يناير 2025
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رابط نتيجة الترم الأول للصف الثاني الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي
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نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن إتاحة  نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الأول عبر بوابة التعليم الأساسي على الرابط اضغط هنا حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي باستخدام الرقم القومي.

 

طرق إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي
 

ويختلف وقت الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 من محافظة إلى أخرى، لكن في محافظة الجيزة تم اعتماد الإعلان الموحد عن النتائج إلكترونيا، حيث يتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2025 في محافظة الجيزة في جميع المدارس في توقيت واحد.

وهناك  4 طرق مختلفة لإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، وتأتي طرق إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة الجيزة كالآتي:

- رابط نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي.

- التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب.

- من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة المقيد بها الطالب على موقع التواصل الاجتماعي.

- من خلال الاتصال تليفونيًا بالمدرسة المقيد بها الطالب.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الخميس الموافق 23 يناير هو آخر أيام  امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

 

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم 23 يناير.

 

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام  2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

 

موعد انتهاء اجازة نصف العام

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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