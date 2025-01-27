نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة

حالة من الترقب والانتظار يشهدها طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة الجيزة لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول، لذا نستعرض معكم فيما يأتي طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم بمحافظة الجيزة والمواعيد المتوقعة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

و على عكس المراحل الدراسية الأخرى، لا يتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالمحافظات المختلفة عبر موقع موحد على مستوى المحافظة، لكن تتم عملية الإعلان عن النتائج بشكل منفصل في كل مدرسة على حدة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كل مدرسة.



الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من المدرسة برقم الجلوس والاسم، حيث تظهر النتائج في شكل قوائم تفصيلية تتضمن اسم الطالب، ورقم جلوسه، ودرجاته في جميع المواد، سواء كانت أساسية أو غير أساسية.



موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي

وكشف سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي على مستوى جميع المدارس، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وتظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي على شكل درجات عددية وليس تقديرات أو ألوان، وتشمل نتيجة الصف الأول الإعدادي درجات المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم)، بالإضافة إلى المواد غير الأساسية (التربية الدينية، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الكمبيوتر)، ويتم حساب المجموع الكلي للطالب بناءً على درجات المواد الأساسية.



و يتم توزيع درجات الفصل الدراسي الواحد على النحو التالي: امتحان الفصل الدراسي الأول (30%)، امتحان الشهر الأول (15%)، امتحان الشهر الثاني (15%)، السلوك والمواظبة (10%)، كراس الواجب (10%)، الاختبارات الأسبوعية (20%).

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول

وأشارت المديرية إلى أنها ستعلن عن المواعيد الرسمية لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر قنواتها الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالدقة المطلقة في تصحيح ورصد الدرجات، مؤكدة أن النتائج لن تُعلن إلا بعد مراجعة دقيقة تستوفي أعلى معايير الجودة والشفافية.

ودعت المديرية جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الأخبار الرسمية الصادرة عن المديرية لمعرفة آخر المستجدات حول نتائج الامتحانات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس في الجيزة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط: قم بزيارة الرابط الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة الجيزة: [https://www.gizaedu.net/Results/Stages]



اختيار المرحلة والصف: عند الدخول إلى البوابة، قم بتحديد المرحلة الدراسية "الإعدادية" والصف الدراسي "الأول الإعدادي".



إدخال الرقم القومي: اكتب الرقم القومي للطالب بدقة في الحقل المخصص لذلك.



عرض النتيجة: بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر "عرض النتيجة" وستظهر لك النتيجة فورًا.



انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الخميس الموافق 23 يناير هو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد انتهاء اجازة نصف العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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