نتيجة صفوف النقل ابتدائي 2025 محافظة الجيزة للترم الأول

نتيجة صفوف النقل 2025، أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة عن بدء إعلان نتيجة صفوف النقل الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح عطية في تصريحات خاصة أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل برقم الجلوس أو الرقم القومي من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الترم الأول

رابط نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة 2025 الترم الأول



نتيجة الشهادة الإعدادية

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية، فقد أكد وكيل الوزارة أن العمل جار على قدم وساق لإنهاء أعمال التصحيح والرصد وتجميع الدرجات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من هذه الإجراءات واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد انتهاء اجازة نصف العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025.

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