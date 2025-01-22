الأربعاء 22 يناير 2025
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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العلوم سهل والوقت كان كافيا (فيديو)

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية

انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مواد العلوم والتربية الفنية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووصف أغلب الطلاب امتحان العلوم بأنه "سهل"، وأن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، إلا أنهم أبدوا بعض الصعوبة في بعض الأسئلة التفصيلية مؤكدين أنها تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عنها.

وقال أحد الطلاب: “امتحان العلوم كان سهل، الأسئلة كانت واضحة ومباشرة”.

وأضاف طالب آخر: “ امتحان العلوم كان سهل، ولكن بعض الاسئلة كانت محتاجة تفكير".

 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

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