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ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل في المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بالجيزة
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 في خبر سار لطلاب المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم بمحافظة الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن توافر نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي.

 الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل بالجيزة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net
 

خطوات الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة 

الدخول على الموقع: قم بزيارة الرابط المذكور أعلاه.
استخدام المحادثة الآلية: ستجد على الموقع محادثة آلية، قم بكتابتها "نتيجة الصف الابتدائي" وستحصل على الرابط المباشر للاستعلام.
إدخال البيانات المطلوبة: أدخل رقم الجلوس أو أي بيانات أخرى مطلوبة لاستخراج النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية، فقد أكد وكيل الوزارة أن العمل جار على قدم وساق لإنهاء أعمال التصحيح والرصد وتجميع الدرجات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من هذه الإجراءات واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

 

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

 

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