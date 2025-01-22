فوضى في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. طلاب يثيرون الشغب ويتسببون في خسائر مادية بالإسكندرية.. إحباط محاولات غش بالشرقية.. وحالات إغماء لطالبات بالمنوفية والدقهلية

شهد اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الإعدادية العديد من الحوادث التي تنوعت بين الشغب وإتلاف الممتلكات، وحالات الغش، والإغماء. ورغم الجهود المبذولة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، إلا أن بعض الطلاب لم يلتزموا بالتعليمات، مما تسبب في عرقلة سير الامتحانات وتعطيل مصالح زملائهم.

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

شهدت مدرسة طارق بن زياد الإعدادية، التابعة لإدارة المنتزة ثان شرق الإسكندرية، قيام عدد من الطلاب بإثارة الشغب أثناء امتحانات الإعدادية وإتلاف الممتلكات العامة للدولة (الأثاث المدرسي).

وقامت إدارة المدرسة ومسئولو الامتحانات، بمحاولة السيطرة على الطلاب المشاغبين وإبلاغ الإدارة التعليمية والاتصال السياسي الجهات الأمنية بما حدث.

وأعلنت إدارة المدرسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيجرى اتخاذ عدة إجراءات فيما حدث، وهي رفع الفيديوهات المصورة عن طريق كاميرات المدرسة للإدارة التعليمية والاتصال السياسي لعمل محضر شغب وإتلاف للممتلكات العامة للدولة.

وأوضح بيان المدرسة، أنه بعد توثيق الفيديوهات سيتم عمل محضر للطالب وولي أمره باتلاف وإثارة الشغب أثناء الامتحان.

وأشار البيان إلى أن الطالب المتسبب في الإتلاف سيحرم من شهادة حسن السير والسلوك نهائيا من المدرسة، والتى يتم طلبها بعد في المدارس الثانوية أو العسكرية، كما سيحرم من أي درجات رأفة أو مراعاة ظروفه سواء في امتحان التيرم الثاني أو الدور الثاني في الملاحق.

كما أكدت أنه ستتواجد الجهات الأمنية غدا بالمدرسة للتعامل بكل حسم مع أي طالب مشاغب، وتحرير محضر فوري له، والقبض عليه وإحالته للقسم التابع له باعتباره من مثيري الشغب.

إصابات وتعدي وسرقة بمدارس شرق وغرب الإسكندرية

كما شهدت عدة مدارس تعدي الطلاب على بعضهم بين فترات الراحة أثناء الامتحانات أو قبل وبعد الامتحانات، ومن بين تلك المدارس مدرسة عباس حلمي وحسن صبحي بإدارة العجمي، حيث أصيب أحد الطلاب بجروح قطعية، وتم استدعاء الأجهزة الأمنية للسيطرة على الوضع، وتكرر الأمر في مدرسة أرض العوايد والسيوف وعدد من المدارس.

إغماء طالبة ورصد حالات غش بامتحانات الإعدادية اليوم الأربعاء بالدقهلية

شهدت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إغماء طالبة وتعرض إحدى ملاحظات اللجان الامتحانية لحادث سير، وتمكنت غرفة العمليات من رصد حالات غش في غرب المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان ‏طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أدوا امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي بنسبة حضور 99 %، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي العلوم واللغة الأجنبية بنسبة حضور 92 %، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم وضعاف السمع امتحان مادة الرياضيات ب‏نسبة حضور 97%، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ورقة أولى وورقة ثانية بنسبة حضور 80 %

وبحسب غرفة عمليات مديرية التعليم، لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع مدارس الدقهلية، وفق ما ورد من مديري عموم الإدارات التعليمية و‏الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها.

‏وخلال متابعة فرق الرصد، تم ضبط محاولات غش في لجان تابعة لإدارات غرب المنصورة التعليمية وإدارة بلقاس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتم رصد حالة غش عن طريق رئيس لجنة والمراقب الأول والموجه المقيم بإحدى لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

إغماء طالبة بإدارة الجمالية

كما حدثت حالة إغماء لطالبة بإدارة الجمالية التعليمية بعد بداية الامتحان وتم استدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة رئيس اللجنة وتم نقل الطالبة إلى المستشفى وجاري متابعة حالتها الصحية.

وعقب انتهاء الفترة الثانية بإدارة نبروه التعليمية وخروج الملاحظين تعرضت إحدى المعلمات وهي ملاحظ بإحدي اللجان لحادث سير حيث صدمتها دراجة بخارية وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي وجاري متابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.

تكثيف الدوريات الأمنية الراكبة على جميع مقرات اللجان

وتم التنسيق مع غرفة عمليات مديرية أمن الدقهلية لتكثيف الدوريات الراكبة على جميع مقرات اللجان لضمان سلامة الملاحظين والطلاب والمنشآت

‏وتلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بأولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات حرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

إغماء 3 طالبات بالشهادة الإعدادية في امتحان العلوم بالمنوفية

تعرضت 3 طالبات للإغماء في امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت لجنة سنتريس بإدارة أشمون التعليمية إصابة الطالبة بسمة السيد محروس بحالة اغماء بين الفترتين وتم نقلها لمستشفى اشمون العام.

كما شهدت لجنة مدرسة كفر المنشي للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية إصابة الطالبتين ليالي احمد على صيام، والطالبة نجاة مسعد ابراهيم جمعه بحالة اغماء وتم نقلهما لمستشفى قويسنا.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.



ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بحرمان واستبعاد كل من يثبت بحقه أي مخالفات من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

إحباط محاولتي غش ومعاقبة رؤساء لجان في امتحان الدراسات بإعدادية الشرقية

رصدت غرفة عمليات محافظة الشرقية طالبين أحدهما بلجنة الحلمية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والأخرى بلجنة تليجة التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية أثناء قيامهم بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية عبر التليفون المحمول وتم تحرير محاضر لهما وإحالتهما للتحقيق.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه فور تلقي بلاغ بقيام المذكورين بتصوير ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية عبر التليفون المحمول، جرى ضبطهما على الفور قبل الإرسال وبالفحص تبين عدم وجود أي إجابات على الهاتف المحمول الخاص بهم.

كما أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن الوقائع.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم الاربعاء من أداء امتحان الدراسات الاجتماعية للترم الأول 2025، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا داخل المدارس بنطاق المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بسبب تصوير امتحان العلوم في المنوفية

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إنه تم ضبط طالب بلجنة الشهيد الشنواني الإعدادية بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد قيامه بتصوير امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، وتم تحويله للتحقيق.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.

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