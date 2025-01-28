نتيجة ابتدائي جميع الصفوف الترم الأول محافظة الجيزة 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول ابتدائي جميع الصفوف الترم الأول محافظة الجيزة 2025.

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة

ويمكن لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) الاستعلام عن نتائجهم الآن باستخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي من خلال الرابط المخصص لذلك على موقع المديرية.

[https://www.gizaedu.net/]



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، فسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتصحيح والرصد وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول قد انتهت يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، وبدأت إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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