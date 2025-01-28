مسابقة قرآنية ونشاطات دينية في مركز شباب السعادات بالشرقية

شهد مركز شباب السعادات التابع لمركز بلبيس في محافظة الشرقية إقبالًا كبيرًا من الطلائع والشباب على المشاركة في مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وذلك في إطار خطة الأنشطة التي ينفذها المركز خلال النصف الدراسي الحالي.

وشارك في المسابقة عدد كبير من المشاركين الذين تنافسوا في ثلاث فئات هي: حفظ ربع القرآن الكريم، وحفظ النصف، وحفظ القرآن كاملًا.

ذوو القدرات الخاصة والهمم

كما شارك ذوو القدرات الخاصة لتحقيق استراتيجية الشباب والرياضة بدمج ذوي القدرات والهمم بالأنشطة والبرامج الثقافية والرياضية، وتم تحكيم المسابقة من قبل فضيلة الشيخ عبد الرحمن ركابي أمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

شباب عرب البياضين بمشاركة أولاد سيف

كما نفذ مركز شباب عرب البياضين بمشاركة مركز شباب أولاد سيف ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج فى أمسية دينية، وذلك بهدف نشر الوعي الديني بين الشباب والنشء كما أن الهدف من الأمسية زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح وتربية النشئ علي الصفات الدينية السمحة وتعريفهم بالمناسبات والاحتفالات الدينية .

رؤية وزارة الشباب والرياضة

وهذا فقًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والأنشطة بمراكز الشباب لتحصين الشباب وتقديم القدوة الصالحة وتثقيف الشباب والنشء فكريًا ودينيا.

رعاية الدكتور وزير الشباب

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وإشراف دكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، الدكتور أحمد حماد مدير عام إدارة الشباب، الأستاذ وليد عبد العزيز الجمل مدير إدارة شباب بلبيس شرق.

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