محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ أكشاك لبيع قطع الغيار المستعملة من خردة المخازن

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة لمناقشة عددًا من الملفات الهامة ومنها حصر كافة الرواكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن التابعة لهم وطرحها بالاجراءات القانونية على بوابة الخدمات الحكومية وتحديد مزادات سريعة لها للإستفادة منها في تعظيم وتنمية الموارد المحلية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والعديد من وكلاء وزارات ومديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والعمل والإسكان والطرق والأوقاف والزراعة والإتصالات وفرع وسط الصعيد للتأمين الصحي والثقافة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

حصر شامل خلال أسبوع لكافة الكهن

ووجه محافظ أسيوط – خلال الإجتماع – جميع مديري المديريات الخدمية بعمل حصر شامل خلال أسبوع بحد أقصى لكافة الكهن والرواكد غير المستغلة سواء أخشاب أو كاوتش أو حديد أو ورق أو قطع غيار وبطاريات التى تقرر الإستغناء عنها لتعظيم الإستفادة منها وعدم إهدارها والعمل على تدويرها والإستفادة منها في مختلف المجالات لتنمية الموارد وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو إنابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات مما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الأصناف المباعة.

عمل أكشاك لبيع قطع الغيار المستعملة للمواطنين

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الإستفادة من طلاب وخريجي مدارس التعليم الفني من خلال تدوير هذه المخلفات من الخردة والكهنة والأخشاب ويتم عمل أكشاك لبيع قطع الغيار المستعملة للمواطنين.

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه يمكن من خلال ذلك إعادة تدوير الحديد في عمل قوائم فك وتركيب لعمل خيام لتنفيذ سوق اليوم الواحد يوم في الأسبوع لكل مركز أو تنفيذ ماكينات تدوير المخلفات مثل تدوير مخلفات الموز وعمل انتريهات ومكاتب وعمل معارض لتسويقها وغير ذلك من الأفكار التي تساهم في تنمية موارد المحافظة مطالبًا بتفعيل بنك الأفكار الذى تم طرحه مسبقًا للإستفادة من أفكار ومقترحات كافة مواطنى المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.