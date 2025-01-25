السبت 25 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسيوط: إيقاف التعامل على كامل حيازات المخالفين والمتعدين على الأراضي

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أهمية تضافر جهود بين كافة الأجهزة التنفيذية لإيقاف التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم. 

متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى

ولفت محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون، مشيرًا إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

إيقاف التعامل على كامل حيازات المخالفين

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة المهندس خميس محمد وكيل الوزارة تواصل متابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركزي القوصية ومنفلوط باستخدام معدات الوحدة المحلية وذلك بمتابعة وإشراف المهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي، ومسئولي الزراعة والوحدات المحلية التابعة مشيرًا إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف التعامل على كامل حيازات المخالفين فضلًا عن إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط لإيقاف بطاقات الدعم التموينية. 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرور استمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف.

إزالة التعدي على أراضي استصلاح زراعي وأملاك دولة بأسيوط

إزالة 24 حالة تعدي على أملاك الري والزراعات بأسيوط

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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