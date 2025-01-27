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محافظات

محافظ أسيوط يكلف بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمريضة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المستشفى، فيتو

 فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمرضى، وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

 

 رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عثمان نائب إداري بالمستشفى، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام المستشفى 

 حرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الإستقبال العام، وقسم الطوارئ والأقسام الداخلي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وجميعها تعمل بكفاءة ووحدة الكلى الصناعي التي تضم 37 جهاز غسيل كلوي. 

 ووجه محافظ أسيوط بالتخلص من النفايات الخطرة أولًا بأول كما تفقد صيدلية المستشفى، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

 واستمع محافظ أسيوط لعدد من المرضى والمترددين مكلفًا مسئولي المستشفى بسرعة نهو إجراءات العلاج على نفقة الدولة لإحدى المرضى وتقديم التسهيلات للمرضى في الحصول على الخدمة الطبية موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.

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 وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعته لسير العمل بالمنشآت الطبية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها مؤكدًا على أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

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