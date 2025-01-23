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محافظات

محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الشرطة الـ73

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

 بعث اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، متمنيًا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

 

محافظ أسيوط يبعث برقية تهنئة بعيد الشرطة 

 وبعث محافظ أسيوط برقية تهنئة جاء فيها: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية": بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة المصرية، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز، وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير.

 

كما أرسل محافظ أسيوط، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73، مقدمًا التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بهذه المناسبة.

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 وأكد محافظ أسيوط أن الاحتفال بعيد الشرطة نستمد منه القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعيًا جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل باخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على تحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وللحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

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