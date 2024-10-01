الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يقرر نقل المكاتب الإدارية بمشروع العبارات والمحاجر إلى عرب المدابغ

محافط أسيوط يتفقد
محافط أسيوط يتفقد مقر مشروع المحاجر والعبارات النهرية، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مقر إدارتي مشروع المحاجر ومشروع العبارات النهرية التابعين للمحافظة والكائنين بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط. 

نقل المكاتب الإدارية للمقر الجديد بعرب المدابغ

 

ووجه محافظ أسيوط أثناء جولته بنقل المكاتب الإدارية التابعة لهما إلى مقر المكاتب الإدارية الجديد بعرب المدابغ لتعظيم الإستفادة من المقرات الموجودة بجوار المحافظة في تنمية الموارد الذاتية، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

 


وبدأ المحافظ جولته، بتفقد مقر إدارة المحاجر الكائن بجوار المجلس الشعبي المحلى والذى يتكون من ثلاثة أدوار ووجه بنقل الإدارة إلى المقر الجديد بعرب المدابغ.

محافظ أسيوط يتفقد مقر إدارة مشروع العبارات النهرية


واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مقر إدارة مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة الكائن أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق، ويضم أيضًا مقر جمعية حماية البيئة، وإدارة تفتيش المحاجر، ومقر الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالديوان العام، وإدارة تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع. 

 

محافظ أسيوط يناقش سبل تنمية إيرادات العبارات النهرية

محافظ أسيوط يقرر إغلاق دار للمسنين لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء

وقرر محافظ أسيوط نقلهم أيضًا إلى المقر الجديد بعرب المدابغ لتعظيم الإستفادة من تلك المقرات في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة موجهًا بتوفير وسيلة مواصلات للعاملين بالإدارات التى يتم نقلها من مدينة أسيوط إلى منطقة عرب المدابغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ادارة المحاجر أسيوط الجمعية التعاونية الدوري المصري العبارات النهرية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط حماية البيئة محافظ أسيوط مدينة أسيوط مشروع العبارات النهرية مشروع المحاجر مجلس الشعب عرب المدابغ

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يجتمع بعمداء الكليات لمتابعة العملية التعليمية (صور)

جامعة أسيوط تعلن فوز هشام البسيط بجائزة أفضل بحث في مؤتمر الدولية لجراحة العظام

بسبب الخلاف على أرض، مزارع يقتل شقيقه وولديه في مشاجرة مسلحة بأسيوط

جامعة أسيوط تطلق مسابقة "سمعنا صوتك" (صور)

تسجيل كلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية على موقع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الدراسة في عدد من الكليات (صور)

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق بحياة كريمة

رئيس جامعة أسيوط يشهد تحية العلم في أول أيام العام الدراسي (بث مباشر)

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

إمبري للأمن البحري: حادث أمني جديد قرب سواحل اليمن

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

مصدر: حسام حسن يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية