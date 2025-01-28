إعلان تجديد عقد هالاند يحقق مشاهدات قياسية لمانشستر سيتي (فيديو)

ألقى العقد التاريخي للنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مع حامل لقب الدوري الإنجليزي بظلاله على حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وحصن النادي الإنجليزي في 17 يناير الجاري نجمه هالاند بالإعلان عن توقيع عقد جديد مع النادي، حيث كان تعاقده ينتهي في يونيو 2027.

ويعد العقد الجديد لهالاند الأكبر في تاريخ البريميرليج، بحسب وصف صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، حيث وصلت مدة العقد لـ9 أعوام ونصف، ما يضمن بقاء اللاعب البالغ 24 عاما، مع مانشستر سيتي حتى صيف 2034.

الراتب الأعلى في أوروبا

كما أنه سيتقاضى الراتب الأعلى في أوروبا، حيث سيحصل على 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا وفقا لتقارير.

وحسب "مانشستر إيفينينج نيوز"، فإن إعلان تجديد عقد هالاند حقق 200 مليون مشاهدة عبر منصات النادي للتواصل الاجتماعي في الخمسة الأيام الأولى بعد الإعلان عن الصفقة.

ويعتبر هذا الرقم ضعف ما تمكن السيتي من تحقيقه عندما أعلن عن التعاقد مع المهاجم النرويجي في صيف عام 2022 قادما من بروسيا دورتموند.

وسجل هالاند بقميص مانشستر سيتي 52 هدفا في جميع المسابقات في أول مواسمه بملعب "الاتحاد"، ليساهم في تتويج النادي السماوي بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الموسم الماضي 2023-2024، أحرز هالاند 38 هدفا بمختلف البطولات، ليساهم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

ولهذا الموسم سجل هالاند 24 هدفا حتى الآن، في جميع المسابقات ( 18 بالدوري الإنجليزي و6 في دوري أبطال أوروبا).

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