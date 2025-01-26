الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

بعد الظهور الأول مع السيتي، هالاند يخطئ في اسم مرموش

مرموش
مرموش

حصلت كلمات النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لزميله المصري عمر مرموش، على الكثير من التعليقات الساخرة.

ونشر مرموش صورة، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، من ظهوره الأول بقميص السيتي، أمس السبت، ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

وكتب مرموش على الصورة: "شرف لي أن أبدأ مسيرتي مع مانشستر سيتي بثلاث نقاط كبيرة".

وعلق هالاند على صورة مرموش، قائلا: "أحسنت يا مهموش".

وشارك عمر مرموش في أول مرة له مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي، وحقق فريقه الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز .

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