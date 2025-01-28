الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

شهيد ومصابون جراء استهداف الاحتلال جرافة غرب مخيم النصيرات

مخيم النصيرات، فيتو
مخيم النصيرات، فيتو

غزة ، استشهد مواطن وأصيب آخرون، الليلة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جرافة غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت جرافة عند تبة النويري غرب مخيم النصيرات، كانت تحاول إخراج مركبة عالقة في المكان، ما أدى لاستشهاد سائقها، مفيد عابد، وإصابة آخرين.

يذكر أن الطفلة ندى محمد العامودي (5 سنوات) استشهدت وأصيب ثلاثة مواطنين مساء أمس غرب مخيم النصيرات، إثر قصف الاحتلال النازحين العائدين إلى مناطق شمال القطاع.

وبدأ آلاف النازحين بالعودة أمس إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط القطاع، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء حرب الإبادة الجماعية.

وبين السابع من أكتوبر 2023 والتاسع عشر من يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وخلف ما يزيد على 14 ألف مفقود.

كما تسبب عدوان الاحتلال في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، فيما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

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غزة طائرات الاحتلال الاسرائيلي مخيم النصيرات قطاع غزة شارع الرشيد الساحلي

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