وزير الخارجية يوجه رسالة من الرئيس السيسي إلى سكان غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر متضامنة بشكل كامل مع الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا، على أنها تعمل على استدامة وقف إطلاق النار وحشد المجتمع الدولي حتى يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا يخذله كما خذله خلال الـ15 شهرًا الماضية.

طوال الـ 15 شهرا الماضية كان المجتمع الدولي يتفرج على غزة

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "طوال الـ15 شهرا الماضية كان المجتمع الدولي يتفرج للأسف الشديد، وبالتالي، فقد استضفنا في ديسمبر مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتم حشد العديد من التعهدات من جانب المجتمع الدولي، وعليه، فإننا نتحرك مع المجتمع الدولي وكل المانحين والأمم المتحدة للعمل على تعبئة كميات هائلة من المساعدات".

فتح ميناء ومطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية لأهل غزة

وتابع: "ميناء العريش ومطار العريش مفتوحان الآن أمام أي طائرات تحمل إغاثة طبية وإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، وكل التسهيلات نقدمها، وتم إيفاد وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي إلى معبر رفح مؤخرا للوقوف على الجاهزية، ونقدر الدور الكبير الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري والذي يقوم بدور متميز والحكومة المصرية لا تألُ جهدا في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين".

رسالة وزير الخارجية للفلسطينيين في غزة

ووجه رسالة إلى الأشقاء في قطاع غزة، قائلًا: "الرئيس السيسي لا يألُ جهدا ونعمل ليل نهار، وكل التوجهات للدولة المصرية ومؤسساتها لتقديم كل الدعم الممكن لأهالينا، ونأمل أن يشاركنا المجتمع الدولي المسؤولية وأن يتضامن معنا في الفترة القادمة، لأن حجم التدمير في قطاع غزة يفوق الخيال والتصور".

وشدد، على أن استخدام التجويع كسياسة للعقاب الجماعي أثرت كثيرا على الاحتياجات الإنسانية، كما أن الأوضاع مأساوية فيما يتعلق بالكهرباء أو ندرة المياه وحجم التدمير الهائل للمباني، مشددًا، على أن الدولة المصرية تبذل كل جهد ممكن للتخفيف على الأهالي في قطاع غزة.

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