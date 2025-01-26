الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفد من "حماس" في القاهرة لاستقبال المحررين ولقاء مسؤولين مصريين

الأسرى المفرج عنهم،
الأسرى المفرج عنهم، فيتو

شارك وفد من قيادة "حماس" في استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل لدى وصولهم إلى القاهرة الليلة الماضية.

ومساء أمس السبت أعلن الناطق باسم "حماس" حازم قاسم أن وفدا قياديا من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى لها، يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين في مصر.

وأضاف أن الوفد سيكون في استقبال الأسرى المحررين المبعدين ضمن عملية التبادل الثانية.

كما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن إرسال وفود إلى القاهرة للغرض ذاته.

ووصل 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر أمس السبت بعد تحريرهم في إطار عملية التبادل الثانية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم السبت 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الأحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيرا تم الاتفاق على إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس الأسرى الفلسطينيين القاهرة تحرير فلسطين غزة

مواد متعلقة

حماس تتهم إسرائيل بمحاولة تعطيل صفقة تبادل الأسرى

الصليب الأحمر: اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

آخر تطورات صفقة التبادل المرتقبة بين حماس وإسرائيل

حماس: ننتظر انسحاب إسرائيل وفق اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى بيوتهم
ads

الأكثر قراءة

جوارديولا يلوم ثلاثي مانشستر سيتي بسبب عمر مرموش

ترامب: سأتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

عمرو أديب لـ عزيز الشافعي: هل الزمالك هياخد الدوري؟ رد صادم للملحن

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

البلدي تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 26 يناير 2025

ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

ترامب يكشف وجهته في أولى زياراته الخارجية

منوعات

المزيد

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية