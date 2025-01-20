الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

الأسرى الفلسطينيون،
الأسرى الفلسطينيون، فيتو

بدأت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في ساعة متأخرة من ليل الأحد الإثنين تتحرك من سجن عوفر العسكري الإسرائيلي.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عملية نقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين بدأت من سجن عوفر إلى الضفة الغربية.

وشوهدت حافلات الصليب الأحمر وهي تغادر السجن، ولا يُعلم تحديدا عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم حتى الساعة.

وتأخرت العملية لساعات، وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" في وقت سابق، إنه "أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقصا في أسيرة".

وأشار المكتب إلى أن "الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام في قائمة الأسرى المتفق عليها"، مؤكدا أنه "خلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسرى الفلسطينيين سجن عوفر الضفة الغربية حافلات الصليب الأحمر

مواد متعلقة

قرار عاجل من بايدن بشأن غزة بعد سريان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

الصليب الأحمر يدخل سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

مشاهد توثق انتشار كتائب القسام في قطاع غزة أثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين(صور)

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من والد طالبة التجمع بعد قرار إخلاء سبيل المتهمات بالاعتداء على ابنته

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

50 ألف كفالة، إخلاء سبيل الطالبات المتهمات في مشاجرة مدرسة التجمع

مفاجأة صادمة بشأن أعداد استقالات الأطباء يوميا (فيديو)

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

إخلاء سبيل 3 طالبات في واقعة خناقة مدرسة التجمع

تعرف على الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة

حريق هائل بثلاجة للمواد الغذائية في القليوبية

منوعات

المزيد

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا