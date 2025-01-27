نتنياهو يهزي ويصف حماس بالنازيين الجدد ويتعهد بحماية اليهود

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هم النازيون الجدد، وقال إنه ملتزم بهزيمتهم نهائيا.

نتنياهو يصف حماس بالنازيين الجدد ويتعهد بحماية اليهود

اعتبر نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، تأسست في ظل الهولوكوست لكنها شوهت سمعتها بهجماتها المعادية للسامية ضد إسرائيل".

وتعهد بأن تبقى إسرائيل "دائما ملاذا آمنا لليهود حول العالم".

وقبل وقت سابق بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، التحرك من وسط وجنوب غزة إلى شمال القطاع، بموجب التفاهمات التي توصل إليها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الأحد، بين حركة حماس وإسرائيل.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" فمن غرب النصيرات، إنَّ آلاف النازحين الفلسطينيين يتحركون الآن للعودة إلى شمال قطاع غزة.

عودة النازحين من وسط وجنوب غزة الي شمال القطاع

وسيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين، ولن يُسمح لأي مركبة مهما كان نوعها من المرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق.

جميع المركبات ستخضع للفحص

كما تم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة الـ9 صباح اليوم، وجميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين.

ووجهت الدفاع المدني الفلسطيني والمنظمات الأممية الكثير من التعليمات للنازحين بالالتزام بالطرق المحددة للعودة، وعدم العبث بمخلفات الحرب وجثامين ورفات الشهداء حتى تتمكن الجهات الرسمية الفلسطينية من رصدها ودفنها بالطرق الصحية.

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